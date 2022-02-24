У Києві добровольцям роздали 10 тис. автоматів, - нардеп Веніславський

Про це повідомив нардеп Федір Веніславський в ефірі одного із телеканалів, передає УП.

За його словами, очільник МВС Денис Монастирський поінформував – за кілька годин вечора киянам видали вогнепальну зброю для захисту свого міста.

"У нас є міська тероборона, яка входить до складу ЗСУ як окремий рід військ. А є друга складова – цивільно-військова оборона, це добровольчі формування територіальних громад. Лише протягом кількох останніх годин видано членам добровольчих формувань територіальної громади біля 10 тисяч автоматів. Це люди, які самоорганізувалися, які мають чітку організаційну структуру, підпорядковуються командуванню Сил тероборони. Вони зараз озброєні, вони вже зараз в цей час патрулюють вулиці Києва. І це ще один потужний компонент відсічі будь-яким загрозам", - сказав нардеп.