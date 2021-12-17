У Києві дві вантажівки збили насмерть двох пішоходів

Про це повідомляють Вартові Еспресо.



Аварія сталася близько 23:00. За словами водіїв, вони на двох вантажних Renault Master виїжджали з Києва в напрямку Ужгорода і щойно проїхали КПП, коли зліва направо по ходу руху машин на дорогу раптово вибігли двоє чоловіків.



Один із пішоходів потрапив під одну вантажівку, інший - під другу. В результаті обидва пішоходи загинули.



При цьому аварія сталася приблизно у сотні метрів від пішохідного переходу.





