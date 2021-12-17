У Києві дві вантажівки збили насмерть двох пішоходів
Пізно ввечері 16 грудня у Києві на Брест-Литовському шосе дві вантажівки збили насмерть двох пішоходів
Про це повідомляють Вартові Еспресо.
Аварія сталася близько 23:00. За словами водіїв, вони на двох вантажних Renault Master виїжджали з Києва в напрямку Ужгорода і щойно проїхали КПП, коли зліва направо по ходу руху машин на дорогу раптово вибігли двоє чоловіків.
Один із пішоходів потрапив під одну вантажівку, інший - під другу. В результаті обидва пішоходи загинули.
При цьому аварія сталася приблизно у сотні метрів від пішохідного переходу.
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