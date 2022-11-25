У Києві електроенергію підключатимуть почергово на 3 години
Енергетики планують протягом 25 листопада підключати електрику для всіх споживачів Києва почергово - на 3 години
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграмі.
За його словами, третина будинків Києва вже з теплом. Фахівці продовжують відновлювати опалення в столиці.
Проте половина споживачів поки без електроенергії.
"Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово - на 3 години", - наголошує мер.
- Як відомо, сьогодні, 25 листопада, у Києві застосовують аварійні відключення світла, опубліковані графіки поки що не діють. Водопостачання в місті відновлено повністю.
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