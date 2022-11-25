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Оновлено

У Києві 50% житлового фонду працює в режимі аварійного відключення електроенергії

25 листопада, 2022 п'ятниця
08:48
Економіка світло

Сьогодні, 25 листопада, у Києві застосовують аварійні відключення світла, опубліковані графіки поки що не діють. Водопостачання в місті відновлено повністю, а над відновленням теплопостачання продовжують працювати фахівці

Про це повідомляє енергетична компанія Yasno.

"В Києві за вказівками НЕК "Укренерго" застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано", - йдеться у повідомленні.

У Київські міській військовій адміністрації наголошують, що 50% житлового фонду міста працює в режимі аварійного відключення електроенергії. 

"Водопостачання в Києві відновлено повністю. Однак, у деяких споживачів все ще може спостерігатись понижений тиск води, особливо верхні поверхи багатоповерхівок, які знеструмлені. Найближчим часом очікуємо стабілізацію ситуації", - йдеться в повідомленні. 

Також у місті відновлюється теплопостачання. Аварійні бригади працюють в посиленому режимі. 

У КМВА додають і про мобільний зв’язок. 

"Функціонування мереж усіх мобільних операторів безпосередньо залежить від електропостачання. Як тільки енергосистема стабілізується – зв'язок з’явиться в усіх районах Києва", - йдеться в повідомленні.

  • Нагадаємо, 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України, били по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. Генштаб звітує, що російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет".
  • 24 листопада міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що після аварійного відключення трьох українських АЕС, їхню роботу в українській енергомережі мають відновити до кінця доби 
  • Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про відновлення електропостачання об'єктів критичної інфраструктури в усіх регіонах.
  • Проте гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що відновити електропостачання по всій країні вдасться не одразу, адже після обстрілів система не може вийти на базовий рівень споживання та генерації в один момент.

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