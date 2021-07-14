У Києві Honda зіткнулася з мопедом та вантажівкою, є загибла
У Святошинському районі Києва водій легковика не впорався з керуванням та зіткнувся з двома транспортними засобами
Про це повідомила прес-служба поліції.
"Водій іномарки Honda не впорався з керуванням та зіткнувся з мопедом, який рухався попереду та від удару в’їхав у вантажну автівку. У результаті жінку, яка керувала мопедом, затисло між двома транспортними засобами. Від отриманих травм потерпіла, 1977 року народження, загинула на місці", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели освідування водія автомобіля Honda на приладі "Драгер", який показав 2,59 проміле алкоголю.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років. Встановлюються причини та механізм автопригоди.
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