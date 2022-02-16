У Києві легковик врізався у два автомобілі таксі, госпіталізовано жінку
Ввечері 15 лютого у Шевченківськоиу районі Києва на проспекті Перемоги сталася ДТП з потерпілим за участі трьох автівок
Про це повідомляють "Вартові Еспресо".
За словами очевидців, водій Toyota на дорозі "грався у шашки", не впорався з керуванням і врзіався у дві машини таксі.
Volkswagen сервісу Uber від удару розвернуло і відкинуло у відбійник, а пасажирка, яка перебувала в салоні таксі, отримала травми і була госпіталізована.
У машині таксі Hyundai сервісу Bolt люди не постраждали.
У водія Toyota при собі не виявилося жодного документа.
На місце аварії прибули правоохоронці.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.08
Купівля 28.08Продаж 28.52
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.4
- Актуальне
- Важливе