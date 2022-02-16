У Києві легковик врізався у два автомобілі таксі, госпіталізовано жінку

Про це повідомляють "Вартові Еспресо".



За словами очевидців, водій Toyota на дорозі "грався у шашки", не впорався з керуванням і врзіався у дві машини таксі.



Volkswagen сервісу Uber від удару розвернуло і відкинуло у відбійник, а пасажирка, яка перебувала в салоні таксі, отримала травми і була госпіталізована.



У машині таксі Hyundai сервісу Bolt люди не постраждали.



У водія Toyota при собі не виявилося жодного документа.



На місце аварії прибули правоохоронці.





















