У Києві лунатимуть вибухи: 12 лютого на Десні підірвуть льодовий затор
12 лютого жителі Оболонського району столиці можуть чути звуки вибухів: на річці Десна підриватимуть льодовий затор
Про це поінформувала Київська міська військова адміністрація.
Зазначається, що столичні піротехніки підриватимуть льодовий затор на річці Десна, тож 12 лютого жителі Оболонського району Києва можуть чути гучні звуки вибухів.
"Мета — знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки. Під час повітряної тривоги негайно переходьте до укриттів!" — ствердили в пресслужбі.
- Нагадаємо, раніше соцмережами ширилася інформація про імовірність потужного землетрусу в Києві, однак посадовець ДСНС Володимир Демчук заявив, що ризик потужного такого явища в столиці не є настільки значним, як у Туреччині: повідомлення про це розповсюджують, аби викликати паніку.
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