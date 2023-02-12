У Києві лунатимуть вибухи: 12 лютого на Десні підірвуть льодовий затор

Про це поінформувала Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що столичні піротехніки підриватимуть льодовий затор на річці Десна, тож 12 лютого жителі Оболонського району Києва можуть чути гучні звуки вибухів.

"Мета — знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки. Під час повітряної тривоги негайно переходьте до укриттів!" — ствердили в пресслужбі.