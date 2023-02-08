Про це директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Володимир Демчук заявив на брифінгу в Медіацентрі.

Володимир Демчук прокоментував публікації в мережі з попередженнями, що потрібно остерігатися землетрусу в Києві та Україні:

"В першу чергу, це поширюється з метою впровадження паніки серед населення. Ризики є, але вони не такі значні, як на території Туреччини. Тому сьогодні говорити, що Україні загрожує землетрус такого масштабу, ми не можемо. І для цього є відповідні фахівці, які можуть це підтвердити", - ствердив він.