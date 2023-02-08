ДСНС: повідомлення про ризик потужного землетрусу в Києві поширюють, щоб викликати паніку в населення
Посадовець ДСНС Володимир Демчук заявив, що ризик потужного землетрусу в столиці не є таким значним, як у Туреччині: повідомлення про це розповсюджують, аби викликати паніку
Про це директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Володимир Демчук заявив на брифінгу в Медіацентрі.
Володимир Демчук прокоментував публікації в мережі з попередженнями, що потрібно остерігатися землетрусу в Києві та Україні:
"В першу чергу, це поширюється з метою впровадження паніки серед населення. Ризики є, але вони не такі значні, як на території Туреччини. Тому сьогодні говорити, що Україні загрожує землетрус такого масштабу, ми не можемо. І для цього є відповідні фахівці, які можуть це підтвердити", - ствердив він.
- Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два землетруси магнітудою понад сім балів (о 04.17 за місцевим часом – 7,7 бала та о 13.24 – 7,6 бала).
- За оцінками ВООЗ, кількість жертв землетрусу впродовж тижня може збільшитися у вісім разів.
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини та сирійцям через втрати внаслідок землетрусу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.28
-
EUR
Купівля 42.01Продаж 42.96
- Актуальне
- Важливе