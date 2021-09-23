У Києві майже в усіх школах вакциновано 80% педагогів, - КМДА
У Києві майже 100% навчальних закладів досягли показника у 80% вакцинованих
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський зазначив, що всі школи і садки Києва працюють у звичайному режимі.
"Зараз Київ - лідер з вакцинації працівників освіти, станом на 23 вересня майже 100% навчальних закладів, яких у місті понад 900, досягли показника у 80% вакцинованих", - наголосив він.
Мондрієвський зазначив, що вакцинація працівників освіти триватиме надалі.
Наразі всі школи та садочки готові до роботи в умовах карантину та забезпечені необхідними засобами для дезінфекції. Водночас заборона на відвідування батьками навчальних закладів продовжує діяти", - додав він.
- Нагадаємо, у Міносвіти повідомили, що під час дії "жовтої" зони карантину українські школи з рівнем вакцинації персоналу нижче 80% мають перейти на дистанційне навчання, а не припиняти освітній процес.
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