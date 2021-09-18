У Києві мотоцикліст влетів у відбійник та загинув на місці
У Солом'янському районі столиці водій скутера в'їхав у відбійник та загинув від отриманих травм
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
У Солом’янському районі Києва сталася ДТП із загиблим. На вулиці Нова в напрямку Жулянського мосту на залізничному переїзді водій на великокубатурному скутері не впорався з керуванням та в’їхав у відбійник.
Отримані травми стали фатальними, скутерист помер на місці. Зазначимо, що через низьку якість дорожнього покриття та декількома залізничними переїздами, ця ділянка дороги є підвищено небезпечною.
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