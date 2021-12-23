У Києві на Броварському проспекті зіткнулися 4 автомобілі: двох потерпілих вирізали з машин

Про це повідомили Вартові.Еспресо.



У Дніпровському районі столиці на Броварському проспекті, зі слів свідків, водійка Volkswagen Polo виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася лоб у лоба з автомобилем Chevrolet Lacetti.



Це спровокувало ще 2 аварії: Volkswagen Jetta, що прямував одразу за Chevrolet, в’їхав у ліву сторону останньої, а по дотичній дісталося Seat Altea XL, у якого відірвало бокове дзеркало заднього виду.



Внаслідок аварії було госпіталізовано трьох людей: водійку Volkswagen Polo та водія Chevrolet з пасажиром. Останніх довелося вирізати із салону авто.



В напрямку Броварів був невеликий затор.

