У Києві на час літніх канікул проїзд для школярів буде платним
У Києві проїзд для учнів середньої школи з 1 липня по 31 серпня буде платним, знижка на проїздні на період літніх канікул складатиме 75%
Про це пише КМДА.
Міськрада пояснює, що безоплатний проїзд та проїзд із частковою оплатою надається учням закладів середньої освіти Києва лише в період навчального року та річного оцінювання – із 1 вересня до 1 липня наступного року.
Також, згідно з рішенням Київради, з 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах мають сплачувати курсанти вищих військових навчальних закладів міста Києва.
Зазначається, що аби придбати проїзний квиток зі знижкою у 75% через застосунок "Київ Цифровий", необхідно додати учнівський квиток до акаунту, ввівши номер учнівського та пін-код. Після цього потрібно натиснути "Придбати проїзний".
При поповненні через термінал самообслуговування, треба ввести номер учнівського, що розташований під штрих-кодом або вставити картку у картрідер, вибрати необхідний проїзний та натиснути "Поповнити".
У повідомленні також йдеться, що для учнівських квитків буде застосований пільговий тариф на проїзні, що діють у межах місяця чи другої половини місяця. У випадку купівлі одноразових поїздок для учнів знижка не діятиме.
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