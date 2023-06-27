У Києві на час літніх канікул проїзд для школярів буде платним

Про це пише КМДА.

Міськрада пояснює, що безоплатний проїзд та проїзд із частковою оплатою надається учням закладів середньої освіти Києва лише в період навчального року та річного оцінювання – із 1 вересня до 1 липня наступного року.

Також, згідно з рішенням Київради, з 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах мають сплачувати курсанти вищих військових навчальних закладів міста Києва.

Зазначається, що аби придбати проїзний квиток зі знижкою у 75% через застосунок "Київ Цифровий", необхідно додати учнівський квиток до акаунту, ввівши номер учнівського та пін-код. Після цього потрібно натиснути "Придбати проїзний".

При поповненні через термінал самообслуговування, треба ввести номер учнівського, що розташований під штрих-кодом або вставити картку у картрідер, вибрати необхідний проїзний та натиснути "Поповнити".

У повідомленні також йдеться, що для учнівських квитків буде застосований пільговий тариф на проїзні, що діють у межах місяця чи другої половини місяця. У випадку купівлі одноразових поїздок для учнів знижка не діятиме.