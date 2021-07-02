У Києві на фестивалі Atlas Weekend працюватиме центр масової вакцинації, - МОЗ

Про це повідомила прес-служба МОЗ.



"Наша мета - зробити щеплення від COVID-19 якомога більшій кількості українців, щоб досягти колективного імунітету. Протягом наступного тижня на Atlas Weekend у Києві працюватиме ще один центр масової вакцинації. Це дасть можливість не тільки захистити більше людей від коронавірусу, але й популяризувати щеплення серед молоді”, – зазначив Ляшко.

Центр вакцинації працюватиме з 5 по 11 липня з 10:00 до 16:00. Вакцинуватись там можуть всі охочі за попереднім записом, який доступний за посиланням (квиток на сам фестиваль для процедури імунізації мати не треба). У центрі вакцинуватимуть препаратом CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.



Щеплення робитимуть вісім мобільних бригад з імунізації. Також на території центру чергуватиме команда з надання екстреної медичної допомоги.



"Для нас дуже важливо публічно підтримати вакцинацію. Нам як представникам креативної індустрії дуже важливо аби буремні часи пандемії закінчились якнайшвидше. Тому ми з партнерами організовуємо центр вакцинації від COVID-19 на території ВДНГ, під час фестивалю, аби всі охочі мали змогу вакцинуватися", – сказав генеральний директор Atlas Weekend, Дмитро Сидоренко.

Нагадаємо, станом на 2 липня в Україні зафіксовано 696 нових підтверджених випадків COVID-19.