У Києві на фестивалі Atlas Weekend працюватиме центр масової вакцинації, - МОЗ
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що упродовж фестивалю Atlas Weekend на ВДНГ працюватиме центр масової вакцинації
Про це повідомила прес-служба МОЗ.
"Наша мета - зробити щеплення від COVID-19 якомога більшій кількості українців, щоб досягти колективного імунітету. Протягом наступного тижня на Atlas Weekend у Києві працюватиме ще один центр масової вакцинації. Це дасть можливість не тільки захистити більше людей від коронавірусу, але й популяризувати щеплення серед молоді”, – зазначив Ляшко.
Центр вакцинації працюватиме з 5 по 11 липня з 10:00 до 16:00. Вакцинуватись там можуть всі охочі за попереднім записом, який доступний за посиланням (квиток на сам фестиваль для процедури імунізації мати не треба). У центрі вакцинуватимуть препаратом CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.
Щеплення робитимуть вісім мобільних бригад з імунізації. Також на території центру чергуватиме команда з надання екстреної медичної допомоги.
"Для нас дуже важливо публічно підтримати вакцинацію. Нам як представникам креативної індустрії дуже важливо аби буремні часи пандемії закінчились якнайшвидше. Тому ми з партнерами організовуємо центр вакцинації від COVID-19 на території ВДНГ, під час фестивалю, аби всі охочі мали змогу вакцинуватися", – сказав генеральний директор Atlas Weekend, Дмитро Сидоренко.
- Нагадаємо, станом на 2 липня в Україні зафіксовано 696 нових підтверджених випадків COVID-19.
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