У Києві на хабарі 5 тисяч доларів викрили військового, який обіцяв допомогу в ухиленні від призову
Правоохоронці затримали військовослужбовця у Києві, який за 5 тисяч доларів обіцяв допомогти ухилитися від призову під час мобілізації
Про це повідомляє Національна поліція.
Зазначається, що затриманий мав зв’язки у військово-лікарській комісії районного ТЦК. Завдяки цьому він обіцяв чоловіку оформити медичні документи, визнати його непридатним до військової служби із подальшим виключенням з військового обліку.
"За певну винагороду сприяв у визнанні громадян непридатними до військової служби та в отриманні ними групи інвалідності. Позитивний висновок ВЛК допомагав особам з "Інвалідністю" уникнути призову, - йдеться у повідомленні.
Військового затримали ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України під час одержання хабаря.
Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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