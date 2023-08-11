Про це повідомляє Національна поліція.

Зазначається, що затриманий мав зв’язки у військово-лікарській комісії районного ТЦК. Завдяки цьому він обіцяв чоловіку оформити медичні документи, визнати його непридатним до військової служби із подальшим виключенням з військового обліку.

"За певну винагороду сприяв у визнанні громадян непридатними до військової служби та в отриманні ними групи інвалідності. Позитивний висновок ВЛК допомагав особам з "Інвалідністю" уникнути призову, - йдеться у повідомленні.

Військового затримали ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України під час одержання хабаря.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.