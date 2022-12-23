Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство У Києві на невизначений термін припиняють роботу трамваїв і тролейбусів

У Києві на невизначений термін припиняють роботу трамваїв і тролейбусів

23 грудня, 2022 п'ятниця
19:35
Суспільство Швидкісний трамвай

Відтепер у Києві не функціонуватиме наземний електротранспорт - трамваї і тролейбуси

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Через дефіцит електроенергії ми ухвалили рішення щодо припинення роботи наземного електротранспорту столиці - трамваїв та тролейбусів. На всіх маршрутах наземного електротранспорту відтепер курсують автобуси. Аби забезпечити перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї і тролейбуси, ми випустили 222 автобуси. Це додаткових 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам. Та 17 – на заміну трамваїв", - пише Кличко.

Загалом у Києві 440 автобусів, які працюють на 126 маршрутах міста. Це - весь рухомий склад автобусів, який є в автопарках столиці. Також перевезення забезпечують і приватні перевізники - на 98 маршрутах працюють 846 автобусів.

Метро у Києві працюватиме й надалі. Зараз відкриті 50 станцій із 52. Дві станції - "Гідропарк" і "Дніпро" - тимчасово закриті.

  • 23 грудня у столиці у чотирьох районах відкрили 52 нові пункти обігріву, де українці можуть зарядити ґаджети й випити гарячого чаю. Усього таких пунктів – 532.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Економіка
Україна
Віталій Кличко
війна з Росією
новини Києва
Читайте також:
Путін
22 грудня, 2022 четвер
Путін вперше назвав збройний конфлікт з Україною війною
Андрій Мельник
22 грудня, 2022 четвер
Експосол Мельник розповів, як отримав на горіхи від Кулеби за фразу про "ліверну ковбасу" в бік Шольца
білоруські військові
22 грудня, 2022 четвер
Британська розвідка назвала нову роль армії Білорусі в війні Росії проти України
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.69
    Купівля 39.69
    Продаж 40.36
  • EUR
    Купівля 41.23
    Продаж 42.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
23 грудня
20:14
генератор
У ДСНС показали на прикладах, де не можна встановлювати генератори
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Чому Макрон свариться зі Штатами?
20:04
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морпіхи знищили 32 окупантів, танк і сховище з боєприпасами
20:04
Єврокомісія
Поблизу будівлі Єврокомісії затримали двох бельгійських солдатів з боєприпасами
20:00
Огляд
Українці в Ірландії
Переможні новини 303-го дня війни: 2,5 млрд євро від Нідерландів, українець - фотограф року та ліквідований російський майор
19:47
Президент України Володимир Зеленський
У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знов активізуватися, - Зеленський
19:19
Порошенко показав перший хліб, який пече волонтерська пекарня у Херсоні
19:10
Ексклюзив
електроенергія
Під час війни треба по-іншому управляти енергосистемою, а вона працює за нормативами мирного часу, - нардеп Кучеренко
19:01
Байден підписав закон про ленд-ліз
Байден підписав оборонний бюджет із $800 млн додаткової допомоги Україні
18:55
на фото: постраждала жінка з Ізюму
Євген Малолєтка став фотографом року за версією The Guardian
18:54
Київ
Оборонці Києва готуються захищати північний кордон, - Міноборони
18:53
Артилерія ЗСУ
Зведення Генштабу: Артилерія ЗСУ вдарила по 2 пунктах управління, 2 складах РФ і 11 районах зосередження окупантів
18:49
на фото: Матільда Кімер
В СБУ пояснили скасування акредитації данської журналістки Кімер спробою розповісти про секретну зброю, - Детектор медіа
18:36
росгвардія
До Бердянська прибуло близько 500 терористів з росгвардії, а у Білорусі окупанти розгортають польовий шпиталь
18:26
американські системи ППО Patriot
Повітряні сили визначили фахівців, які вчитимуться керувати системою ППО Patriot
18:19
Швейцарія
Швейцарія відправила Україні 80 обігрівачів і генераторів
18:10
Китай
У Китаї розробляють супутники, які можна складати штабелями в ракету
18:06
Црвена Звезда, Зеніт
До 31 грудня у Росії приймуть доленосне рішення щодо футболу: УЄФА або Азійська конфедерація
18:05
OPINION
Олександр Вільчинський
Зі світлом і без
17:47
Анонс
Неістфак, 18:30. КІНЕЦЬ ГЕТЬМАНЩИНИ: Як Росія нав'язувала свої політичні інститути
17:46
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Усик може завершити кар'єру після бою з Ф'юрі. Промоутер розповів, чим тоді займатиметься боксер
17:38
російські військові окупанти
Бив по житлових будинках із танків і вогнеметів "Солнцепьок": полоненого терориста "ЛНР" засудили до 10 років ув'язнення
17:27
на фото: Кочубей
Укрпошта випустила марку "Щедрик. Carol of the Bells" до сторіччя прем'єри знаменитої щедрівки
17:25
Ексклюзив
БПЛА, Іран
Тандем РФ та Ірану турбує багато країн Близького Сходу і це на користь Україні, - експертка-міжнародниця Шелест
17:23
тероборона
Тероборона знищила ДРГ, яка вторглася на Сумщину з РФ
17:13
Андрій Ярмоленко у матчі Шотландія - Україна, Ліга націй
Ярмоленко мріє повернутись в "Динамо", - дружина футболіста
16:45
Анонс
Без електрики, тепла, з браком їжі та води: як живе Бахмут | Ростислав Радиш в проекті "Війна і волонтери"
16:41
Литва прапор
Сейм Литви схвалив участь у підготовці українських військових в межах місій ЄС та Британії
16:23
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:21
МВФ
У G7 висловилися за якнайшвидше досягнення згоди МВФ і України щодо повноцінної співпраці
16:17
Збережене Різдво: прем‘єра нового музичного фільму "Колядки на Кудрявці"
16:16
Ексклюзив
Дмитро Лубінець
На сьогодні відомо про 13 613 вивезених до Росії українських дітей, - омбудсмен Лубінець
16:12
відключення електроенергії
У Київській ОВА заявили про покращення ситуації з електроенергією: дефіцит потужності в області – на рівні 50%
16:07
OPINION
Віталій Гайдукевич
Це буде сумне Різдво, але може так статися, що воно буде найтеплішим і найсвітлішим
16:04
Болгарія
Президент Болгарії звинуватив депутатів у "розпалюванні війни" через рішення надіслати Україні зброю
15:41
Піротехніка, салюти, феєрверки
На Київщині заборонили використання феєрверків, петард і бенгальських вогнів
15:40
США Україна
США: Росія відправила близько 40 тис. в'язнів на війну проти України
15:32
Денис Шмигаль
До України прибуло вже понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням, – Шмигаль
15:29
Ексклюзив
мобілізація
Відповідальність за невиконання наказу існувала і до прийняття відповідного закону, - військовослужбовець ЗСУ Карась
15:14
стрілянина в Парижі
Чоловік влаштував стрілянину в Парижі: троє людей загинуло, троє зазнали поранень
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV