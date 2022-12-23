У Києві на невизначений термін припиняють роботу трамваїв і тролейбусів
Відтепер у Києві не функціонуватиме наземний електротранспорт - трамваї і тролейбуси
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Через дефіцит електроенергії ми ухвалили рішення щодо припинення роботи наземного електротранспорту столиці - трамваїв та тролейбусів. На всіх маршрутах наземного електротранспорту відтепер курсують автобуси. Аби забезпечити перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї і тролейбуси, ми випустили 222 автобуси. Це додаткових 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам. Та 17 – на заміну трамваїв", - пише Кличко.
Загалом у Києві 440 автобусів, які працюють на 126 маршрутах міста. Це - весь рухомий склад автобусів, який є в автопарках столиці. Також перевезення забезпечують і приватні перевізники - на 98 маршрутах працюють 846 автобусів.
Метро у Києві працюватиме й надалі. Зараз відкриті 50 станцій із 52. Дві станції - "Гідропарк" і "Дніпро" - тимчасово закриті.
- 23 грудня у столиці у чотирьох районах відкрили 52 нові пункти обігріву, де українці можуть зарядити ґаджети й випити гарячого чаю. Усього таких пунктів – 532.
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