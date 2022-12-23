У Києві збільшили кількість пунктів обігріву: тепер їх 532
У столиці у чотирьох районах відкрили 52 нові пункти обігріву, де українці можуть зарядити ґаджети й випити гарячого чаю. Усього таких пунктів – 532
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Столиця збільшує кількість пунктів обігріву, що оснащені генераторами та іншим необхідним обладнанням. 52 нових пункти, де люди можуть зігрітись, підзарядити ґаджети, отримати актуальну інформацію у випадку тривалої відсутності електроенергії та тепла в їх домівках, ми відкрили у Голосіївському, Дніпровському, Оболонському та Святошинському районах", – написав він.
"Загалом тепер функціонують 532 пункти обігріву, які підготувало місто (з них 50 - облаштовані палатки ДСНС). Також долучається бізнес - додатково працюють ще понад 100 пунктів, які забезпечують підприємці", - додав мер і нагадав, що ситуація з дефіцитом електроенергії залишається дуже складною по всій країні.
З інформацією, де розташовано пункти обігріву, можна ознайомитися на мапі за посиланням.
- 22 грудня Київ отримав від Данії 9 потужних генераторів.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 22 грудня повідомила, що Україна отримає від Євросоюзу ще 900 генераторів для живлення критичної інфраструктури.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 41.23Продаж 42.27
- Актуальне
- Важливе