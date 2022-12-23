Дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився, але аварійні відключення все ще можливі, - Укренерго
Станом на ранок 23 грудня дефіцит потужності в енергосистемі України дещо зменшився, але аварійні відключення все ще можливі при перевищенні лімітів споживання
Про це повідомляє Укренерго.
"На ранок 23 грудня дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився, але залишається суттєвим. Працюють усі види генерації. Вийшов на номінальну потужність енергоблок, який вчора був підключений до енергосистеми", – розповіли в компанії.
Разом із тим в Україні зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, через що до всіх областей доведено ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень, наголосили в Укренерго.
"На Сході внаслідок російських обстрілів у прифронтових районах є пошкодження в електромережах. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті відразу після дозволу військових", – зазначили в компанії.
"Ремонти на об’єктах енергетичної інфраструктури тривають цілодобово, але отримані пошкодження складні та масштабні, тому їх відновлення вимагає значного часу", - додали там.
- 22 грудня в Укренерго повідомляли, що найскладнішою ситуація зі світлом залишається в Києві.
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