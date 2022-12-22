В Україні зафіксовано значний дефіцит електроенергії, найскладніша ситуація – в Києві
В Україні зберігається складна ситуація з електропостачанням, особливо в Києві. При перевищенні лімітів споживання електрики можливі аварійні відключення
Про це повідомляє Укренерго.
Станом на 11:00 четверга, в Україні зберігається значний дефіцит електроенергії, через що обленерго застосовують аварійні відключення споживачів в усіх областях.
"Працюють усі види генерації. До мережі підключено ще один із блоків атомних електростанцій, триває набір потужності. Водночас зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками", – пояснили в компанії.
"До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень. Найскладніша ситуація залишається у центральному регіоні та у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні країни", - додали там.
В Укренерго наголосили, що ремонтні роботи тривають цілодобово, але пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж унаслідок російських атак – складні та масштабні, їх відновлення вимагає багато часу.
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