Про це інформують в Мінреінтеграції.

Під час тривалих відключень світла у холодильнику можуть зіпсуватися продукти.

Аби зберегти температуру в холодильнику допоможуть контейнери з сухим льодом або заморожена вода у пластикових пляшках: Тримати їх необхідно у морозильній камері, а після зникнення електроенергії - розкладіть місткості з льодом на нижню полицю холодильника та верхню - морозильної камери.

"Ви продовжите час перебування продуктів у вимкненому холодильнику більш ніж на 4 години. Завдяки використанню сухого льоду тривалість зберігання може збільшитись до 2 діб", - пише пресслужба.

Також продукти у морозильній камері зберігаються довше, якщо заповнити всі полиці, тоді там триматиметься холод до 48 годин, а в наполовину порожній - лише 24 години.

Намагайтеся якомога менше відкривати дверцята холодильника під час вимкнення світла. Таким чином тепле повітря не заходитиме туди та зберігатиметься оптимальна температура, яка не має бути вищою за +4°С, а в морозилці - не перевищувати -4 градуси.

"Продукти, які мають температуру не вище +4°С або на яких зберігаються крижані кристали, можна безпечно заморозити повторно або приготувати", - наголошують в Мінреінтеграції.

Крім того, засновниця проєкту про українську гастрономічну культуру Їzhakultura Олена Брайченко розповіла про рецепти наших прабабусь, які вміли зберігати продукти місяцями, не маючи холодильників.

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