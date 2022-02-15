У Києві на проспекті Науки автівка Subaru збила мотоцикліста, водія госпіталізували
На проспекті Науки у напрямку Столичного шосе легковик збив мотоцикліста. У напрямку Либідської площі утворився невеликий затор
Про це передають Вартові.Еспресо.
Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, водій Subaru їхав у напрямку Столичного шосе та намагався повернути через подвійну суцільну смугу у двір будинку й не помітив попутнього мотоцикліста, який також їхав у лівій крайній смузі.
Від удару мотоцикліст злетів зі свого транспортного засобу на асфальт. Водія двоколісного у свідомості було госпіталізовано з підозрою на закритий перелом.
Дві смуги руху повністю перегороджено уламками від автопригоди. У напрямку Либідської площі утворився невеликий затор.
На місці працює СОГ, яка з’ясовує усі обставини аварії.
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