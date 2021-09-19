У Києві на трамвайних рейках перекинулося таксі, постраждали водій та пасажирка
У Подільському районі столиці сталася ДТП з автомобілем таксі, внаслідок якої постраждав водій та пасажирка
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, зі слів свідків таксист на автомобілі Citroen C Elysee рухався по вулиці Кирилівській в напрямку центру.
На трамвайних рейках він не впорався з керуванням, легковик занесло і викинуло з дороги. На зеленій зоні Citroen зачепив пень, а потім на схилі перекинувся на дах.
В результаті ДТП постраждав сам таксист і його пасажирка. Їх з травмами різного ступеня тяжкості медики швидкої госпіталізували до лікарні.
На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.
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