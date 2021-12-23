У Києві настала метеорологічна зима
У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що в Києві почалася метеорологічна зима
Про це йдеться на сайті обсерваторії.
У повідомленні зазначають, що 20 грудня відбувся стабільний перехід середньодобової температури. Вона становить нижче за 0°C.
"Стійке зниження середньодобової температури нижче 0°С свідчить про початок метеорологічної зими в столиці. Вона прийшла на 3 тижні пізніше за кліматичну норму", - заявили в обсерваторії.
Найбільш ранній початок метеорологічної зими в Києві був 20 жовтня 1920 року та 31 жовтня 1988 року, найпізніше - 29 грудня 2015 року.
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