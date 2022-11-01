Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"ДТЕК "Київські електромережі" оновив графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Ситуація досі лишається складною, тому НЕК "Укренерго" і ДТЕК змушені проводити стабілізаційні відключення електроенергії. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити енергооб’єкти, що окупанти зруйнували протягом трьох тижнів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оновлені графіки – це графіки імовірних відключень, які враховують досвід попередніх 3 тижнів відключень та зворотний зв'язок від клієнтів.

Графік відключень.

Вказані всього 3 імовірні часові проміжки, коли для кожної адреси може відключатися електроенергія. Енергетики роблять усе можливе, щоб відключення кожної адреси тривало не довше 4 годин.

"Якщо енергосистема працюватиме коректно – відключення взагалі не застосовуватимуть. Якщо необхідно буде зменшити навантаження на енергосистему, відключення доведеться застосовувати протягом одного або кількох часових проміжків. Відключення ж за всіма трьома проміжками часу, і особливо в нічний час, можливе лише в критичних випадках", – додають у пресслужбі.

Повідомляється, що якщо світло не з’явилось після 4 годин – це може означати необхідність подовжити терміни для усунення аварійної ситуації.

Про такі випадки просять повідомляти через чат-бот ДТЕК "Київські електромережі" у Telegram або Viber та в особистих повідомленнях у Facebook.

У Києві та низці областей України вранці 31 жовтня пролунали вибухи, російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури по всій Україні розпочалися екстерні відключення електроенергії.

Станом на ранок 1 листопада на Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb