У Києві оновили графіки відключень електроенергії
ДТЕК публікує оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії в Києві, за якими світло намагатимуться відключати не довше 4 годин
Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"ДТЕК "Київські електромережі" оновив графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Ситуація досі лишається складною, тому НЕК "Укренерго" і ДТЕК змушені проводити стабілізаційні відключення електроенергії. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити енергооб’єкти, що окупанти зруйнували протягом трьох тижнів", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що оновлені графіки – це графіки імовірних відключень, які враховують досвід попередніх 3 тижнів відключень та зворотний зв'язок від клієнтів.
Вказані всього 3 імовірні часові проміжки, коли для кожної адреси може відключатися електроенергія. Енергетики роблять усе можливе, щоб відключення кожної адреси тривало не довше 4 годин.
"Якщо енергосистема працюватиме коректно – відключення взагалі не застосовуватимуть. Якщо необхідно буде зменшити навантаження на енергосистему, відключення доведеться застосовувати протягом одного або кількох часових проміжків. Відключення ж за всіма трьома проміжками часу, і особливо в нічний час, можливе лише в критичних випадках", – додають у пресслужбі.
Повідомляється, що якщо світло не з’явилось після 4 годин – це може означати необхідність подовжити терміни для усунення аварійної ситуації.
Про такі випадки просять повідомляти через чат-бот ДТЕК "Київські електромережі" у Telegram або Viber та в особистих повідомленнях у Facebook.
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