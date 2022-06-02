Про це повідомила КМДА в телеграмі.

"Місто розпочало реконструкцію житлових будинків, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Роботи заплановано завершити ближче до середини осені, щоб містяни до початку опалювального сезону повернулися у свої домівки", - зазначили в адміністрації.

З бюджету Києва на реконструкцію виділили майже 600 млн грн, а з державного - 200 млн грн. Відновлювати треба майже 290 будівель: понад 220 будинків і об'єкти соціальної інраструктури, зокрема медзаклади, садочки, школи, установи соцахисту, адмінбудівлі.

1 червня писали, що в Києві від обстрілів серйозно постраждали 11 будинків, а загалом пошкоджено 390 об'єктів, їх планують відновити до середини осені.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb