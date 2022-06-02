У Києві почали реконструкцію постраждалих від російських обстрілів будинків
У Києві почали відновлювати будинки, постраждалі від російських обстрілів, а завершити планують до середини осені
Про це повідомила КМДА в телеграмі.
"Місто розпочало реконструкцію житлових будинків, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Роботи заплановано завершити ближче до середини осені, щоб містяни до початку опалювального сезону повернулися у свої домівки", - зазначили в адміністрації.
З бюджету Києва на реконструкцію виділили майже 600 млн грн, а з державного - 200 млн грн. Відновлювати треба майже 290 будівель: понад 220 будинків і об'єкти соціальної інраструктури, зокрема медзаклади, садочки, школи, установи соцахисту, адмінбудівлі.
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