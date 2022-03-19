У Києві погіршилася якість повітря через пожежі на околицях міста, - КМДА

Про це повідомила КМДА.



Причиною погіршення якості повітря й перевищення концентрацій пилу стали пожежі на околицях Києва, зокрема в Гостомелі, Бучі, займання на індустріальних об’єктах, а також рух повітряних мас від джерел загоряння й низька швидкість вітру.



У ніч на 19 березня максимальна концентрація пилу в атмосферному повітрі перевищувала граничну допустиму у 2-3 рази.



Концентрації інших забрудників, за якими спостерігають (оксид і діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень), теж зросли, але гранично допустимі концентрації не перевищені.



На ранок 19 березня якість повітря поступово поліпшується. Гранично допустимі концентрації не перевищені.



Киянам рекомендують не виходити на вулицю, зачинити вікна вдома та завісити їх вологими простирадлами й пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то необхідно ввімкнути його на максимум.

Нагадаємо, уранці 19 березня Києві концентрація смогу перевищувала норму майже у 33 рази й було незначне задимлення.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb