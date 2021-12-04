У Києві поїздка в таксі завершилася для пасажирки ДТП та госпіталізацією

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Як вдалося дізнатися репортерам, за попередніми даними, зі слів водія Subaru Forester він рухався від вулиці Академіка Єфремова в напрямку бульвару Вернадського на дозволяючий сигнал світлофора. В цей момент в правий бік "японця" врізався автомобіль таксі Hyundai Sonata білого кольору, який нібито рухався проспектом Академіка Палладіна на забороняючий сигнал світлофора.

В результаті ДТП Hyundai Sonata вилетів на зелену зону, а Subaru Forester - на тротуар, на щастя при цьому не постраждали пішоходи. Медики швидкої, які прибули за викликом госпіталізували пасажирку таксі. На місці також працювали рятувальники, які зняли клему з акумулятора, аби унеможливити ймовірне загоряння Hyundai.

Патрульні поліцейські чекають прибуття слідчо-оперативної групи працівники якої і встановлять, хто ж з водіїв порушив правила проїзду перехрестя.



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