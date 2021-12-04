У Києві поїздка в таксі завершилася для пасажирки ДТП та госпіталізацією
У Святошинському районі столиці сталася ДТП, внаслідок якої було госпіталізовано пасажирку таксі
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Як вдалося дізнатися репортерам, за попередніми даними, зі слів водія Subaru Forester він рухався від вулиці Академіка Єфремова в напрямку бульвару Вернадського на дозволяючий сигнал світлофора. В цей момент в правий бік "японця" врізався автомобіль таксі Hyundai Sonata білого кольору, який нібито рухався проспектом Академіка Палладіна на забороняючий сигнал світлофора.
В результаті ДТП Hyundai Sonata вилетів на зелену зону, а Subaru Forester - на тротуар, на щастя при цьому не постраждали пішоходи. Медики швидкої, які прибули за викликом госпіталізували пасажирку таксі. На місці також працювали рятувальники, які зняли клему з акумулятора, аби унеможливити ймовірне загоряння Hyundai.
Патрульні поліцейські чекають прибуття слідчо-оперативної групи працівники якої і встановлять, хто ж з водіїв порушив правила проїзду перехрестя.
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