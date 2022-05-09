У Києві попрощалися з журналістом і захисником України Олександром Маховим

Про це інформує Еспресо.TV.

Провести Олександра в останню путь у Михайлівському соборі зібралися кілька сотень друзів, побратимів і колег.

Поховають Олександра Махова на Берковецькому цвинтарі.

Журналіст і військовослужбовець ЗСУ Олександр Махов загинув під час бойових дій на Харківщині 4 травня. Йому було 36 років.

Олександр працював на каналах "Україна" та "Україна 24". Журналіст висвітлював події на передовій, а також служив у Збройних Силах України. Також він був єдиним журналістом, який перебував на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. Після початку повномасштабної агресії Росії журналіст пішов на фронт.

"Нехай його син Владислав знає: Росія відповість за цю смерть. Ми обовʼязково здобудемо для України перемогу. Впевнений, це було мрією Олександра. Ми її реалізуємо. Вічна пам'ять йому й усім нашим героям, які віддали життя за Україну!" – зазначив 5 травня президент Володимир Зеленський, висловлюючи співчуття рідним і друзям Олександра.

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