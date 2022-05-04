Від окупаційних обстрілів загинув військовий і журналіст Махов
Військовий і журналіст Олександр Махов загинув від рук окупантів
Про це передає редакція Україна 24.
"Від обстрілів окупантів загинув Олександр Махов. Війна забирає найкращих... Вічна пам‘ять! Співчуття рідним та близьким!" - йдеться в повідомленні.
Довідка: Олександр Махов працював на каналах "Україна" та "Україна 24". Журналіст висвітлював події на передовій, а також служив у Збройних силах України. Також він був єдиним журналістом, який перебував на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя.
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