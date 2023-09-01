У Києві повідомили про замінування усіх середніх шкіл
У перший день навчання, 1 вересня, стало відомо про замінування усіх середніх закладів освіти на території столиці
Про це інформує Київська міська військова адміністрація.
"Столична поліція отримала інформацію щодо замінування усіх середніх шкіл розташованих у Києві. Працівники поліції відпрацьовують власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності", - йдеться в заяві.
Щодо евакуації дітей та вчителів, рішення прийматиме адміністрація навчальних закладів разом із поліцією додатково.
Правоохоронці закликають зберігати спокій та слідкувати за оновленням інформації.
- Нагадаємо, торік заклади освіти по всій країні час від часу отримували повідомлення про замінування, зазвичай усіх школярів евакуйовували.
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