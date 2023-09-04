У Києві повідомили про замінування всіх ТРЦ

Про це пише у Telegram пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Поліція столиці отримала інформацію щодо замінування всіх торгово-розважальних центрів Києва. Поліція відпрацьовує власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності", - йдеться у повідомленні.

КМВА закликала громадян зберігати спокій та запевнила, що поліція, ДСНС і СБУ вживають усіх необхідних заходів.

Військова адміністрація Києва також нагадала, що 1 вересня та 4 вересня столичні правоохоронці отримали повідомлення про нібито замінування усіх київських шкіл, проте ці повідомлення не підтвердилися.