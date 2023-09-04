У Києві повідомили про замінування всіх ТРЦ
Ввечері 4 вересня до столичної поліції надійшло повідомлення про замінування всіх торгово-розважальних центрів міста
Про це пише у Telegram пресслужба Київської міської військової адміністрації.
"Поліція столиці отримала інформацію щодо замінування всіх торгово-розважальних центрів Києва. Поліція відпрацьовує власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності", - йдеться у повідомленні.
КМВА закликала громадян зберігати спокій та запевнила, що поліція, ДСНС і СБУ вживають усіх необхідних заходів.
Військова адміністрація Києва також нагадала, що 1 вересня та 4 вересня столичні правоохоронці отримали повідомлення про нібито замінування усіх київських шкіл, проте ці повідомлення не підтвердилися.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.3 Купівля 37.3Продаж 38.03
- EUR Купівля 40.41Продаж 41.43
- Актуальне
- Важливе