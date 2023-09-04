У Києві повідомили про замінування усіх шкіл і коледжів

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що наразі працівники поліції й підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів для виявлення причини повідомлення.



"Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації", - йдеться у повідомленні КМВА.