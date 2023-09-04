У Києві повідомили про замінування усіх шкіл і коледжів
Уранці понеділка, 4 вересня, до поліції Києва надійшло повідомлення про замінування усіх столичних середніх шкіл та коледжів
Про це інформує Київська міська військова адміністрація.
Зазначається, що наразі працівники поліції й підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів для виявлення причини повідомлення.
"Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації", - йдеться у повідомленні КМВА.
- У перший день навчання, 1 вересня, невідомі також повідомили про замінування усіх середніх закладів освіти на території столиці. Правоохоронці тоді провели перевірку, проте жодних вибухівок не виявили.
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