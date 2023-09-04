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У Києві повідомили про замінування усіх шкіл і коледжів

4 вересня, 2023 понедiлок
09:00
Суспільство замінування

Уранці понеділка, 4 вересня, до поліції Києва надійшло повідомлення про замінування усіх столичних середніх шкіл та коледжів

Про це інформує Київська міська військова адміністрація. 

Зазначається, що наразі працівники поліції й підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів для виявлення причини повідомлення. 

"Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації", - йдеться у повідомленні КМВА.

  • У перший день навчання, 1 вересня, невідомі також повідомили про замінування усіх середніх закладів освіти на території столиці. Правоохоронці тоді провели перевірку, проте жодних вибухівок не виявили.
освіта
поліція
новини Києва
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