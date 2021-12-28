У Києві презентували перший серійний літак Ан-178-100Р

Про це пише Укрінформ.



Оглядаючи літак, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що створенням Ан-178-100Р українці показують, що здатні себе захистити.



"Всі ми в дитинстві мріяли бути льотчиками, літати, але найскладніше збудувати літак. Мені здається, що символічним є те, що Україна демонструє свою обороноздатність завдяки об'єднаним зусиллям. Ця синергія і є запорукою нашої перемоги", - зазначив він.



Міністр розповів, що цих літаків буде не три, як зазначено в контракті для ЗСУ, а більше.



Заступник головнокомандувача України генерал-лейтенант Сергій Мойсюк додав, що ЗСУ потрібна сучасна, високотехнологічна, надійна та проста в користуванні військова техніка.



"Адже така техніка підвищує наші спроможності, збільшує нашу стійкість та наближає нас до перемоги. Даний літак є представником техніки, яка нам потрібна. Я впевнений, що цей літак буде своєчасно поставлений в ЗСУ і пілоти Повітряних сил ЗСУ будуть використовувати його на благо нашої перемоги", - пояснив він.



За словами Командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука, вони готові прийняти перший за час незалежності України літак Ан-178-100Р.



"Нам потрібно ще нелегкий шлях пройти - підготувати особовий склад пілотів на цей літак, нам потрібно підготувати інженерно-технічний склад для того, щоб ми могли освоювати, ремонтувати і виконувати завдання", - наголосив він і запевнив, що цей шлях буде подоланий швидко.



Військово-транспортний літак Ан-178-100Р №001, призначений для льотних сертифікаційних випробувань, має українське й західне обладання, обране під час програми мпортозаміщення.



Літак використовують для перевезення людей (до 100 осіб), техніки, вантажу; десантування спеціальної техніки та парашутистів, а також медичної евакуації поранених та постраждалих.



Контракт на будівництво трьох Ан-178 був підписаний з Міноборони у грудні 2020 року.



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