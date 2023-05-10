У Києві проведуть фестиваль “Протасів Яр” пам’яті Романа Ратушного

У травні в Києві стартує фестиваль “Протасів Яр” пам’яті полеглого торік під Ізюмом громадського активіста і розвідника 93-ї бригади “Холодний яр” Романа Ратушного.

Фестиваль засновано громадською організацією "Захистимо Протасів Яр" і громадою Протасового яру за сприяння Міжнародного фонду "Відродження". Завдяки зусиллям Романа Ратушного, який був лідером громади, київська історична місцевість Протасового Яру стала символом згуртованої локальної спільноти Києва, здатної зупинити протиправні зазіхання забудовників на тамтешню зелену зону. Роман Ратушний загинув на фронті у червні 2022 року, та заснована ним ГО «Захистимо Протасів Яр» продовжила свою діяльність і вже після його загибелі домоглася ухвалення міською владою рішення про створення ландшафтного заказника на обох схилах Протасового Яру.

Рівночасно громада Протасового Яру продовжила втілювати започатковані Романом просвітницькі та культурні ініціативи, спрямовані насамперед на посилення національної свідомості та гуртування місцевої спільноти. Зрештою залишені Романом візії переросли у великий фестиваль, який триватиме на Протасовому Ярі протягом кількох місяців під гаслом “Ніколи нічого не бійтеся”.

Мета фестивалю – поширення ідеї громадського активізму, сили локальних громад, об’єднань небайдужих громадян, а також історії про те, як зусилля однієї людини або малої групи людей, їх віра і відчуття відповідальності за власний дім можуть змінити власний район, місто та всю Україну. Захід популяризуватиме правозахисні ініціативи, українську історію, сучасне і традиційне мистецтво та плекатиме пам’ять про Романа Ратушного, справа котрого триває й після його смерті.



Роман Ратушний. Фото: twitter.com/ratushnyi_r

До координаційної ради фестивалю ввійшли Світлана Поваляєва, Юлія Бартле, Артур Харитонов, Мирослава Барчук, Яна Безсмертна, Тетяна Терен, Вікторія Амеліна, Тетяна Власова, Оксана Ігнатова.

“Рома мав дивовижну здатність об’єднувати людей, вивільняти в них і задіювати найкращі й найконструктивніші риси. Його знали не лише в Україні, а й у Європі. Знали як символ покоління сучасних українців, покоління Майдану, покоління, яке відроджує суть демократичних цінностей. Він належав усім, належав Києву, належав Україні. У своєму заповіті Рома написав: "Я думаю, що після смерті немає нічого, тому я робив усе, аби мої вчинки і дії продовжили моє життя після смерті". Цей фестиваль – продовження Роминих вчинків, дій та ідей”, – говорить мама Романа Ратушного, письменниця Світлана Поваляєва.

“Рома був найкращим серед нас, відчайдухом, який завжди був першим у будь-якому бою, ніколи не впадав у відчай і ніколи не мав страху. “Чим більше ми вб’ємо росіян, тим менше доведеться вбивати нашим дітям” – теза, яку Роман просив пам’ятати і поширювати”, – додає голова ГО “Захистимо Протасів Яр”, волонтерка Юлія Бартле.

Фестиваль відбуватиметься з травня до вересня 2023 року і міститиме кілька напрямків:

Мистецький (кінопокази, концерти, поетичні читання, лекції, створення муралу)

Демократії та прав людини (дискусії, розмови, лекції, покази й обговорення документальних фільмів)

Історичний (лекції, екскурсії)

Під час усіх фестивальних днів діятиме також дитяча програма.

У межах фестивалю на основній локації – у Протасовому Яру в Києві, – а також у будівлі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків щомісяця відбуватимуться кілька мистецьких подій, у рамках яких збиратимуться кошти на підтримку захисників України. Відкриття фестивалю - 27 травня.

Учасниками фестивалю, зокрема, стануть Тарас Лютий, Вахтанґ Кебуладзе, Володимир Єрмоленко, Станіслав Асєєв, Ігор Козловський, Алім Алієв, Мар'яна Садовська, Наталка Ворожбит, Софія Безверха, Римма Зюбіна, гурти “ТЕЛЬНЮК: Сестри”, Капела Збитень, “Хорея Козацька”, Grozovska Band, KOZAK SYSTEM та ін.

Організаційні партнери фестивалю “Протасів Яр” – Український ПЕН та Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара».

Інформаційні партнери: 5 канал, Еспресо, Громадське радіо, LiRoom, The Ukrainians, Суспільне Мовлення, Радіо Культура, Новинарня, Цензор.НЕТ.

Фестиваль відбудеться за сприяння Міжнародного фонду “Відродження”.