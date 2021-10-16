У Києві п'яний водій фури збив історика Олександра Зінченка. Ще один пішохід не вижив

Один з них - 25-річний Олександр Шибитський помер в лікарні, другий - український історик, кінолдокументаліст та сценарист "Суспільного" Олександр Зінченко отримав тілесні ушкодження, але вижив, повідомляє Еспресо.TV.



Подробиці наведено на фейсбуках Патрульної поліції Києва та самого Зінченка.



Прилад Драгер показав 2.68 проміле вмісту алкоголю у водія 1974 року народження. Наїзд на пішоходів було здійснено ним на на проспекті Степана Бандери, що в Оболонському районі столиці. Поліцейські затримали його вже на Столичному шосе.















Винуватцеві трагедії загрожує позбавлення волі на строк від 3-ох до 8-ми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3-ох років.



"Щойно мені повідомили, що Саши не стало. У мене навпаки - другий день народження. Я відбувся розсіченням та легким струсом мозку", - написав своєю чергою Зінченко.



Слід наголосити, що, після того як їх обох збила фура, Зінченко намагався власним ременем накласти джгут на ногу Шибитського.





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