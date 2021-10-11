У Києві Range Rover збив чоловіка на електросамокаті
У Києві водійка Range Rover збила чоловіка на електросамокаті поблизу станції метро "Площа Льва Толстого"
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
За попередньою інформацією, водійка Range Rover наїхала на чоловіка, який рухався дорогою на електросамокаті.
На місці події працюють медики, вирішується питання про госпіталізацію.
Поліція виїхала на місце ДТП.
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