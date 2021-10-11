У Києві Range Rover збив чоловіка на електросамокаті

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



За попередньою інформацією, водійка Range Rover наїхала на чоловіка, який рухався дорогою на електросамокаті.



На місці події працюють медики, вирішується питання про госпіталізацію.



Поліція виїхала на місце ДТП.



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