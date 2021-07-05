У Києві роботу тролейбусів, автобусів і метро продовжать на годину через проведення фестивалю Atlas Weekend

Про це передає пресслужба КМДА.

“На час проведення фестивалю Atlas Weekend для забезпечення перевезення пасажирів роботу громадського транспорту буде продовжено. У ніч із 6 на 7 липня та у ніч із 9 на 10 липня роботу метрополітену та наземного пасажирського транспорту продовжено на 1 годину. Перевезення пасажирів наземним громадським транспортом буде організоване після проходження останніх пар поїздів”, - йдеться в повідомленні.

Також у дні проведення фестивалю із 5 до 10 липня можливе закриття входу для пасажирів на станції метрополітену "Виставковий центр".

Як зазначається, на весь період проведення фестивалю – 6, 7, 8 та 9 липня – на 1 годину продовжено роботу тролейбусів №№ 11, 12, 43, 45 та автобусів № 56.

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