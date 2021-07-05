У Києві роботу тролейбусів, автобусів і метро продовжать на годину через проведення фестивалю Atlas Weekend
У столиці змінили графік роботи наземного пасажирського транспорту та метро через проведення фестивалю Atlas Weekend
Про це передає пресслужба КМДА.
“На час проведення фестивалю Atlas Weekend для забезпечення перевезення пасажирів роботу громадського транспорту буде продовжено. У ніч із 6 на 7 липня та у ніч із 9 на 10 липня роботу метрополітену та наземного пасажирського транспорту продовжено на 1 годину. Перевезення пасажирів наземним громадським транспортом буде організоване після проходження останніх пар поїздів”, - йдеться в повідомленні.
Також у дні проведення фестивалю із 5 до 10 липня можливе закриття входу для пасажирів на станції метрополітену "Виставковий центр".
Як зазначається, на весь період проведення фестивалю – 6, 7, 8 та 9 липня – на 1 годину продовжено роботу тролейбусів №№ 11, 12, 43, 45 та автобусів № 56.
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