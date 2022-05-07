У Києві російські снаряди пошкодили понад 200 будинків, 46 шкіл і 30 садочків

Про це інформує на своїй сторінці у фейсбук міський голова Києва Віталій Кличко.

Нині у столиці проводять обстеження отриманих руйнувань від армії РФ, далі розроблятиметься кошторисна документація.

"У столиці обстрілами пошкоджені понад 200 житлових будинків. Зазнали руйнувань також 46 шкіл, 30 дитячих садочків та понад 70 обʼєктів міської інфраструктури.

Ми закінчуємо їх обстежувати і розробляємо кошториси, щоб визначитися з обсягом робіт і вартістю відновлення пошкодженого житла та об‘єктів.

Ми все відбудуємо! Київ вистоїть, Україна переможе!" – написав Віталій Кличко.

4 травня у Вишгородському районі Києва Держспецтранспорт почав будувати тимчасовий міст. А 9 квітня в Ірпені збудували тимчасову насипну переправу.

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