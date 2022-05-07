English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Києві російські снаряди пошкодили понад 200 будинків, 46 шкіл і 30 садочків

У Києві російські снаряди пошкодили понад 200 будинків, 46 шкіл і 30 садочків

7 травня, 2022 субота
13:26
війна з Росією КИЇВ

У результату обстрілів, від початку повномасштабної війни, зазнали руйнувань 46 шкіл, 30 садочків, понад 200 будинків і 70 обʼєктів інфраструктури

Про це інформує на своїй сторінці у фейсбук міський голова Києва Віталій Кличко.

Нині у столиці проводять обстеження отриманих руйнувань від армії РФ, далі розроблятиметься кошторисна документація.

"У столиці обстрілами пошкоджені понад 200 житлових будинків. Зазнали руйнувань також 46 шкіл, 30 дитячих садочків та понад 70 обʼєктів міської інфраструктури.

Ми закінчуємо їх обстежувати і розробляємо кошториси, щоб визначитися з обсягом робіт і вартістю відновлення пошкодженого житла та об‘єктів.

Ми все відбудуємо! Київ вистоїть, Україна переможе!" – написав Віталій Кличко.

  • 4 травня у Вишгородському районі Києва Держспецтранспорт почав будувати тимчасовий міст. А 9 квітня в Ірпені збудували тимчасову насипну переправу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Київ
агресія Росії
відбудова
воєнні злочини Росії
Читайте також:
6 травня, 2022 п'ятниця
В ОПУ розповіли, хто насправді стоїть за приїздом Анджеліни Джолі під час війни в Україну
6 травня, 2022 п'ятниця
Якщо Путін не знищить свій народ, то народ знищить Путіна, – військовий експерт Козій про ймовірність загальної мобілізації в Росії
Олександр Лукашенко
5 травня, 2022 четвер
Лукашенко заперечив участь Білорусі у війні проти України і висловив подив тим, що російська "операція так затягнулася"
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.34
    Купівля 31.34
    Продаж 32.02
  • EUR
    Купівля 32.92
    Продаж 33.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
7 травня
14:32
Путін
"Путлер, натяк зрозумілий?": у Києві з'явилась скульптура "Zaстрелись"
14:29
Порошенко на CNN закликав світ робити все можливе для порятунку людей в Маріуполі
14:22
Маріуполь
У Маріуполі під завалами кожного будинку перебуває по 80-100 мертвих тіл, - радник міського голови Андрющенко
14:16
Оновлено
обстріл
Росіяни обстріляли інфраструктурний об'єкт у Карлівці на Полтавщині, одну ракету збила ППО, - голова ОВА
14:10
У Запорізькій ОВА повідомили про смерть мера тимчасово окупованого Токмака
14:00
Ексклюзив
Окупанти скинули потужну бомбу на Азовсталь
Якщо раз за кілька днів син напише, що живий, - ми вважаємо це за щастя, - батько бійця "Азов"
13:56
Росіяни вдарили по Одещині чотирма крилатими ракетами зі стратегічної авіації
13:54
ВООЗ
Міністр охорони здоров’я Росії Михаїл Мурашко досі входить до виконавчого комітету ВООЗ, - Український центр охорони здоров’я
13:51
СБУ
"Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили…" – перехоплена розмова окупанта із дружиною
13:29
Еммануель Макрон
У Франції відбулася церемонія інавгурації Макрона на другий президентський термін
13:16
окупанти
Російських офіцерів знімають з бойових позицій для охорони "параду" в Маріуполі, - українська розвідка
12:55
Сергій Ребров
Екстренер "Динамо" Ребров заявив, що перейшов у спілкуванні на українську мову
12:41
Святослав Стеценко
Віддав життя за Україну засновник "Українського легіону", полковник Святослав Стеценко
12:40
ЗСУ знищили російські БПЛА
На Одещині ЗСУ знищили російський ударний безпілотни
12:32
Ексклюзив
У Шарія є майбутнє тільки в українській в'язниці,- політтехнолог Подорожній
12:22
Загиблий журналіст та лейтенант ЗСУ Максим Мединський
Загинув журналіст, лейтенант ЗСУ з Одещини Максим Мединський
12:17
Донеччина
Донеччину продовжують обстрілювати авіацією, є постраждалі у Бахмуті, під Лиманом і Краматорськом
12:02
Сауль Альварес та Дмитро Бівол (праворуч)
Найкращий боксер світу влаштував з росіянином дуель поглядів перед чемпіонським боєм
12:00
Ексклюзив
ізраїль україна
Вперше в історії святкування незалежності Ізраїлю запалила Факел діаспори громадянка України,- директор Сумського єврейського фонду
11:39
ДахаБраха в США
ДахаБраха під час туру по США зібрав $100 тисяч на допомогу Україні
11:35
Єнс Столтенберг
Генсек НАТО оцінив ризик ядерної загрози з боку Росії
11:04
Ексклюзив
Юлія Осмоловська
США посилають політичний сигнал РФ, підписуючи закон про ленд-ліз 9 травня, — експертка-міжнародниця Осмоловська
10:59
прокуратура Києва
Чоловіку, який ошукав київських волонтерів на півмільйона грн, повідомлено про підозру
10:54
російский танк
Втрати ворога перевалили за 25 тисяч військових вбитими, - Генштаб ЗСУ
10:52
Ексклюзив
полонені орки
Двох орків взято в полон. Вони дадуть свідчення про плани ворога щодо Ізюмського напрямку, - боєць "Легіону Свободи"
10:36
Ексклюзив
Євген Магда
Єдині ймовірні провокації, які можуть бути на 9 травня, — підбурювання в Молдові, — політолог Магда
10:12
Скрін з відео
Відновили залізничне сполучення. В Ірпінь прибула перша електричка
10:11
Порошенко
Порошенко в інтерв'ю Independent закликав союзників накласти санкції на російський флот і заблокувати експорт "кривавої нафти"
10:06
G7 Країни Великої сімки
Володимир Зеленський 8 травня візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів G7, - прессекретарка Білого дому Псакі
10:04
Микола Княжицький
Влада обурюється, що у Німеччині забороняють наші прапори, а сама відмовляється відзначати День перемоги над нацизмом 8 травня, - Княжицький
09:47
окупанти
Окупанти намагаються поширити дезінформацію, що нібито українським командирам заборонили забирати тіла своїх загиблих військових із поля бою
09:31
окупанти танк рф
СУ знищили танк Т-90М, який має покращену броню, модернізовану гармату та покращені системи супутникової навігації
09:31
Ексклюзив
врати ворога
На півдні ворог втратив ЗРК "ТОР", який був підготовлений для застосування на острові Зміїний, - ОК "Південь"
09:28
Музей Сковороди, Харківщина, обстріл
Рашисти завдали ракетного удару по Харкову
08:50
Вибух, Гавана
У центрі столиці Куби стався потужний вибух, загинуло щонайменше 22 людини
08:32
Сєвєродонецьк, обстріли
Окупанти за добу зруйнували та пошкодили 36 будинків на Луганщині, у Сєвєродонецьку влучили у лікарню та гатять по "Азоту"
08:30
Австралія
Останній із 20 бронеавтомобілів "Bushmaster" вже відправлено в Україну, - посол Австралії в Україні Едвардс
08:23
Інтерв’ю
Лукаш Адамський
Польський совєтолог Лукаш Адамський: Байден набагато чесніший, ніж Рузвельт, який був під величезним впливом Сталіна
07:58
Прапор України на монументі радянським солдатам у Берліні
Це ляпас Україні: Посол у ФРН Мельник обурився через заборону влади Берліна на українську символіку 8-9 травня
07:31
Азовсталь
У спробах зупинити контрнаступ ЗСУ, росіяни підірвали три мости на Харківщині, у Маріуполі продовжується штурм "Азовсталі", - Генштаб
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV