У Києві розпочали підготовку до третьої хвилі COVID-пандемії

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Київ починає готуватися до третьої хвилі епідемії гострої респіраторної хвороби СOVID-19, йдеться у протоколі №10 засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

У КМДА наголосили на необхідності опрацювати питання збільшення кількості реаніматологічних ліжок у столичних лікарнях, визначених для прийому хворих із підозрою на коронавірус.

"Зважаючи на ситуацію із захворюваністю у світі і, зокрема, в сусідніх країнах, Київ уже ухвалює необхідні управлінські рішення. Наразі - період відпусток, і українці подорожують і всередині країни, і закордон. Звісно, що під час подорожей ризик заразитися збільшується. До того ж, інфекціоністи говорять про високу контагіозність нового штаму вірусу. Тому сьогодні ми вже готуємо госпітальні бази для прийому хворих на коронавірусну хворобу. Підготовка насамперед передбачає забезпечення киснем медичних ліжок, засобами захисту - медичного персоналу, медикаментами - пацієнтів", - заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Згідно з протоколом, керівники лікарень міста, включених у другу хвилю госпітальних баз прийому хворих на СOVID-19, мають підготувати медичні заклади для прийому хворих під час третьої хвилі епідемії. Зокрема, забезпечити підключення ліжок до кисню, закупити необхідні медикаменти та засоби індивідуального захисту.

Влада міста планує повернути перепустки на громадський транспорт у разі нового локдауну, але цього разу вони будуть не паперовими.

"Одним із важливих і дієвих чинників у протидії поширенню хвороби є уникнення великих скупчень людей, а значить - обмеження роботи громадського транспорту. Для того, щоб забезпечити життєдіяльність столиці, найближчим часом підприємства критичної інфраструктури мають надати інформацію про необхідну кількість перепусток. Цього разу ми плануємо запровадити електронні перепустки. У такий спосіб ми персоналізуємо перепустки, щоб ними могли скористатися лише кияни, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури", - зазначив Поворозник.



Упродовж доби 15 липня було зареєстровано ​​​​​​737 нових випадків COVID-19 (в тому числі 50 дітей та 16 медпрацівників), 17 людей померли, 616 пацієнтів одужали.

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