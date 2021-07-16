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В Україні впродовж доби зареєстровано ​​​​​​737 нових випадків COVID-19, померло 17 пацієнтів

16 липня, 2021 п'ятниця
08:46
Суспільство covid-19

Станом на ранок 16 липня в Україні зафіксовано 2 243 605 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 52 702 - летальні, 2 180 281 особа одужала

Про це повідомляє прес-центр МОЗ.

Упродовж доби 15 липня було зареєстровано ​​​​​​737 нових випадків COVID-19 (в тому числі 50 дітей та 16 медпрацівників), 17 людей померли, 616 пацієнтів одужали.

У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

  • м. Київ - 224 випадки;
  • Вінницька область - 10 випадків;
  • Волинська область - 10 випадків;
  • Дніпропетровська область - 27 випадків;
  • Донецька область - 37 випадків;
  • Житомирська область - 15 випадків;
  • Закарпатська область - 4 випадки;
  • Запорізька область - 18 випадків;
  • Івано-Франківська область - 9 випадків;
  • Київська область - 30 випадків;
  • Кіровоградська область - 6 випадків;
  • Луганська область - 26 випадків;
  • Львівська область - 24 випадки;
  • Миколаївська область - 27 випадків;
  • Одеська область - 95 випадків;
  • Полтавська область - 32 випадки;
  • Рівненська область - 8 випадків;
  • Сумська область - 13 випадків;
  • Тернопільська область - 14 випадків;
  • Харківська область - 26 випадків;
  • Херсонська область - 16 випадків;
  • Хмельницька область - 5 випадків;
  • Черкаська область - 23 випадки;
  • Чернівецька область - 9 випадків;
  • Чернігівська область - 29 випадків.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (224), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях", - йдеться у повідомленні.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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