В Україні впродовж доби зареєстровано ​​​​​​737 нових випадків COVID-19, померло 17 пацієнтів

Про це повідомляє прес-центр МОЗ.



Упродовж доби 15 липня було зареєстровано ​​​​​​737 нових випадків COVID-19 (в тому числі 50 дітей та 16 медпрацівників), 17 людей померли, 616 пацієнтів одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 224 випадки;

Вінницька область - 10 випадків;

Волинська область - 10 випадків;

Дніпропетровська область - 27 випадків;

Донецька область - 37 випадків;

Житомирська область - 15 випадків;

Закарпатська область - 4 випадки;

Запорізька область - 18 випадків;

Івано-Франківська область - 9 випадків;

Київська область - 30 випадків;

Кіровоградська область - 6 випадків;

Луганська область - 26 випадків;

Львівська область - 24 випадки;

Миколаївська область - 27 випадків;

Одеська область - 95 випадків;

Полтавська область - 32 випадки;

Рівненська область - 8 випадків;

Сумська область - 13 випадків;

Тернопільська область - 14 випадків;

Харківська область - 26 випадків;

Херсонська область - 16 випадків;

Хмельницька область - 5 випадків;

Черкаська область - 23 випадки;

Чернівецька область - 9 випадків;

Чернігівська область - 29 випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (224), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях", - йдеться у повідомленні.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.