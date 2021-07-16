В Україні впродовж доби зареєстровано 737 нових випадків COVID-19, померло 17 пацієнтів
Станом на ранок 16 липня в Україні зафіксовано 2 243 605 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 52 702 - летальні, 2 180 281 особа одужала
Про це повідомляє прес-центр МОЗ.
Упродовж доби 15 липня було зареєстровано 737 нових випадків COVID-19 (в тому числі 50 дітей та 16 медпрацівників), 17 людей померли, 616 пацієнтів одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 224 випадки;
- Вінницька область - 10 випадків;
- Волинська область - 10 випадків;
- Дніпропетровська область - 27 випадків;
- Донецька область - 37 випадків;
- Житомирська область - 15 випадків;
- Закарпатська область - 4 випадки;
- Запорізька область - 18 випадків;
- Івано-Франківська область - 9 випадків;
- Київська область - 30 випадків;
- Кіровоградська область - 6 випадків;
- Луганська область - 26 випадків;
- Львівська область - 24 випадки;
- Миколаївська область - 27 випадків;
- Одеська область - 95 випадків;
- Полтавська область - 32 випадки;
- Рівненська область - 8 випадків;
- Сумська область - 13 випадків;
- Тернопільська область - 14 випадків;
- Харківська область - 26 випадків;
- Херсонська область - 16 випадків;
- Хмельницька область - 5 випадків;
- Черкаська область - 23 випадки;
- Чернівецька область - 9 випадків;
- Чернігівська область - 29 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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