У Києві розпочався військовий парад. НАЖИВО

Святкове дійство для вас транслює Еспресо.TV.



Центром Києва крокуватимуть представники всіх сил безпеки і оборони України, кінологічних підрозділів та представників близько 15 країн-партнерів.

До проведення урочистих заходів залучено понад 5 тис. особового складу, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння й техніки.

Також над Києвом пролетить найбільш важковозний літак у світі – Ан-225 "Мрія". А винищувачі випускатимуть жовтий і синій дим. У параді, зокрема, братиме участь й оркестр ВПС США та літаки НАТО.

Під час святкового дійства заплановано виступ міжнародного оркестру спільно з президентським, а також артилерійський салют із Труханового острова.



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