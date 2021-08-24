У Києві розпочався військовий парад. НАЖИВО
У Києві розпочався військовий парад з нагоди 30-ї річниці Незалежності України
Святкове дійство для вас транслює Еспресо.TV.
Центром Києва крокуватимуть представники всіх сил безпеки і оборони України, кінологічних підрозділів та представників близько 15 країн-партнерів.
До проведення урочистих заходів залучено понад 5 тис. особового складу, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння й техніки.
Також над Києвом пролетить найбільш важковозний літак у світі – Ан-225 "Мрія". А винищувачі випускатимуть жовтий і синій дим. У параді, зокрема, братиме участь й оркестр ВПС США та літаки НАТО.
Під час святкового дійства заплановано виступ міжнародного оркестру спільно з президентським, а також артилерійський салют із Труханового острова.
Тож долучайтеся до Еспресо.TV та пориньте у святкову атмосферу разом із нами!
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