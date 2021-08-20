У Києві розпочався запис на щеплення другою дозою вакцини Moderna
У столиці став доступний онлайн-запис на щеплення другою дозою препаратом Moderna. Ревакцинацію можна пройти київському МВЦ, а також в низці медзакладів
Про це повідомляє портал Helsi.
"Відкрито онлайн-запис для щеплення другою дозою вакцини Moderna в Києві для всіх", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що в Центрі вакцинації в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) другу дозу препарату можна буде отримати з 25 серпня до 5 вересня.
Також ревакцинація доступна для охочих і в медичних закладах столиці.
У сервісі наголошують, що записатися на щеплення можна лише в разі потреби другої дози вакцини Moderna.
"Медзаклад скоріше за все відмовить у щепленні цією вакциною, якщо ви запишетеся та прийдете отримати першу дозу", - додають в Helsi.
Однак киянам будуть доступні одна з 3-х інших вакцин, які будуть в наявності в тому чи іншому медзакладі.
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