У Києві розпочався запис на щеплення другою дозою вакцини Moderna

Про це повідомляє портал Helsi.



"Відкрито онлайн-запис для щеплення другою дозою вакцини Moderna в Києві для всіх", - йдеться у повідомленні.



Вказано, що в Центрі вакцинації в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) другу дозу препарату можна буде отримати з 25 серпня до 5 вересня.



Також ревакцинація доступна для охочих і в медичних закладах столиці.



У сервісі наголошують, що записатися на щеплення можна лише в разі потреби другої дози вакцини Moderna.



"Медзаклад скоріше за все відмовить у щепленні цією вакциною, якщо ви запишетеся та прийдете отримати першу дозу", - додають в Helsi.



Однак киянам будуть доступні одна з 3-х інших вакцин, які будуть в наявності в тому чи іншому медзакладі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb