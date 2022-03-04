У Києві шукають волонтерів для продовольчих пунктів
Гуманітарному штабу Києва потрібні волонтери на складах, де розгортаються продовольчі пункти
Про це повідомили у телеграм каналі Київської міської державної адміністрації.
Всі охочі можуть заповнити форму для волонтерів на сайті.
Також водіїв закликали пропускати швидку медичну допомогу та авто з гуманітарною допомогою.
- Нагадаємо, раніше КМДА шукала водіїв вантажівок і евакуаторів-маніпуляторів.
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