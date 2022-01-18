У Києві Skoda врізалась у стовп: уламки авто розлетілися по дорозі, водія госпіталізували
У вівторок, 18 січня, на Броварському проспекті у Києві автомобіль Skoda Octavia врізався у стовп білборда, унаслідок ДТП водія госпіталізували з попереднім діагнозом забій грудної клітини
Про це повідомляють "Вартові Еспресо".
Автомобіль Skoda з невідомих причин викинуло на роздільну зелену смугу. По ній некероване авто проїхало близько 100 метрів. У результаті авто врізалося у стовп білборда, що стояв посередині зеленої смуги.
Удар був такої сили, що автівка перетворилася на металобрухт. Її уламки розлетілися в різні сторони по всій дорозі. Один із уламків влетів у бампер авто, що їхало назустріч.
Внаслідок ДТП водія Skoda 1990 року народження госпіталізували з попереднім діагнозом забій грудної клітини. На місці інциденту працює слідчо-оперативна група.
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