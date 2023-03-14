У Києві скоротять кількість блокпостів, частину переведуть у сплячий режим
Загроза прямих боїв у Києві є мінімальною, планують прибрати непотрібні блокпости
Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко.
"З початком широкомасштабного вторгнення в Україну, через пряму воєнну загрозу столиці, у місті Києві була розгорнута система інженерних загороджень. В кожному районі міста були встановлені численні блокпости, які обладнані бетонними блоками, мішками з піском, були вириті окопи, бліндажі тощо. Все це разом як єдина система виконує свою захисну функцію", - йдеться в повідомленні.
За його словами, за рік повномасштабної війни пряма загроза бойових дій в Києві була зведена до мінімальної.
Попко наголосив, що деякі блокпости та інженерні споруди залишаться функціонувати, частина інженерних загороджень перейде в сплячий режим, а інші інженерні загородження будуть повністю демонтовані.
Начальник КМВА зауважив, що інженерні споруди, які й надалі повинні виконувати свою безпекову функцію для столиці - залишатимуться. Але їхні складові будуть вдосконалені – непридатні бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки замінять на нові; укріплять бліндажі, приведуть до ладу окопи.
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