У Києві співробітникам Урядового кварталу з 22 по 26 серпня рекомендують працювати дистанційно, - ЗМІ
Працівникам Урядового кварталу рекомендують з 22 по 26 серпня працювати дистанційно з дому – через імовірно підвищену ракетну небезпеку
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в парламенті та уряді.
Як йдеться у повідомленні, через імовірно підвищену ракетну небезпеку працівникам розташованих в Урядовому кварталі установ рекомендують з 22 по 26 серпня працювати дистанційно з дому.
"Вже відомо, що апарат Верховної Ради працюватиме дистанційно, за винятком колег, які задіяні по міжнародних делегаціях та підготовкою до наступного засідання... Інше джерело зазначило, що працівникам державних установ в Урядовому кварталі рекомендують наступного тижня "по можливості менше там з‘являтися", - пише УП.
Також зазначається, що в Урядовому кварталі знаходяться будівлі Верховної Ради, офісу президента, Кабміну, НБУ, парламентських комітетів, багатьох установ.
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