У Києві сталася аварія за участю п'яти автомобілів та автобуса
У Дарницькому районі столиці на Харківському шосе сталася масштабна аварія за участю 5 автомобілів та автобуса
Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, водій Volkswagen Bora наздогнав автомобіль Citroen DS5, врізавшись йому в задню частину.
Далі за ланцюговою реакцію Citroen врізався в Hyundai Tucson, який в свою чергу наздогнав Toyota Land Cruiser. Завершився ланцюг зіткнень на автобусі МАЗ. На щастя, дана ДТП обійшлася без потерпілих.
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