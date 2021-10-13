У Києві сталася аварія за участю п'яти автомобілів та автобуса

Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, водій Volkswagen Bora наздогнав автомобіль Citroen DS5, врізавшись йому в задню частину.

Далі за ланцюговою реакцію Citroen врізався в Hyundai Tucson, який в свою чергу наздогнав Toyota Land Cruiser. Завершився ланцюг зіткнень на автобусі МАЗ. На щастя, дана ДТП обійшлася без потерпілих.

