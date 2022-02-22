У Києві сталася ДТП за участі пішохода і двох автомобілів, постраждалого госпіталізовано

Про це повідомляють Вартові Еспресо.



Аварія трапилася на Залізничному шосе. За словами очевидців, чоловік переходив дорогу поза межами пішохідного переходу, коли його збив автомобіль Peugeot 207. Від удару чоловіка відкинуло на автомобіль Volkswagen Golf.



Постраждалого із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, ссаднами та забоями госпіталізували до лікарні медики "швидкої".



На місце події прибули правоохоронці.









