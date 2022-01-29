У Києві таксі наїхало на чоловіка на пішохідному переході
У Подільському районі столиці автомобіль таксі наїхав на пішохідному переході на чоловіка
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
ДТП сталася на перетині вулиць Верхній Вал та Житньоторзької. Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, чоловік переходив дорогу пішохідним переходом і в цей час його не пропустив водій автомобіля таксі Citroen C-Elysee.
В результаті наїзду чоловік (приблизно 30 років) отримав травму ноги. З підозрою на перелам постраждалого госпіталізували.
На місці працюють патрульні поліцейські, які чекають прибуття слідчо-оперативної групи.
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