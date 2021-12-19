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У Києві тепловоз протаранив легкове авто, постраждала дитина

19 грудня, 2021 неділя
20:19
Кримінал

​​​​​​​У Дарницькому районі Києва, на вулиці Горбунова, тепловоз протаранив легковик

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Попередньо, водій Daewoo Lanоs на нерегульованому залізничному переїзді не пропустив тепловоз.

В результаті зіткнення тепловоз протаранив Daewoo в правий бік та протягнув декілька метрів.

На місце прибули медики "швидкої". Допомоги потребували пасажири легковика -  жінка та дівчинка-підліток. Водій Lanos від допомоги медиків відмовився. 

Сам тепловоз від'їхав назад по колії, щоб не заважати руху на переході.

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ДТП
Вартові.Еспресо
Київ
тепловоз
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