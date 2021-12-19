У Києві тепловоз протаранив легкове авто, постраждала дитина

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



Попередньо, водій Daewoo Lanоs на нерегульованому залізничному переїзді не пропустив тепловоз.



В результаті зіткнення тепловоз протаранив Daewoo в правий бік та протягнув декілька метрів.



На місце прибули медики "швидкої". Допомоги потребували пасажири легковика - жінка та дівчинка-підліток. Водій Lanos від допомоги медиків відмовився.



Сам тепловоз від'їхав назад по колії, щоб не заважати руху на переході.

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