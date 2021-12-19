У Києві тепловоз протаранив легкове авто, постраждала дитина
У Дарницькому районі Києва, на вулиці Горбунова, тепловоз протаранив легковик
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Попередньо, водій Daewoo Lanоs на нерегульованому залізничному переїзді не пропустив тепловоз.
В результаті зіткнення тепловоз протаранив Daewoo в правий бік та протягнув декілька метрів.
На місце прибули медики "швидкої". Допомоги потребували пасажири легковика - жінка та дівчинка-підліток. Водій Lanos від допомоги медиків відмовився.
Сам тепловоз від'їхав назад по колії, щоб не заважати руху на переході.
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