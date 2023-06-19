У Києві у багатоповерхівці знайшли тіла двох неповнолітніх дівчат

Про це у facebook поінформувала пресслужба поліції Києва.

"Подія сталась 17 червня в будинку на вулиці Уманській. На східцевому майданчику виявлено тіла двох неповнолітніх дівчат. Провівши ряд слідчих дій, поліцейські з’ясували, що 16.06.2023 двоє дівчат попросили у знайомого ключі до його квартири на вулиці Уманській, де надалі вживали психотропні речовини - солі PVP", - уточнили у поліції.

Окрім цього, також зазначається, що після цього 15-річні подруги залишилися в оселі до ранку та надалі були виявлені мертвими. На місці працювала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції, оперативники та судово-медичний експерт.

За фактом смерті неповнолітніх було розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція цієї статті ККУ передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Повідомляється, що правоохоронці затримали власника квартири у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, до якого напередодні прийшли дівчата з метою вживання наркотичних речовин, та розпочали справу за фактом надання приміщення з метою незаконного вживання психотропних речовин із залученням неповнолітніх відповідно до ч. 2 ст. 317 ККУ.

"Затриманому повідомлено про підозру та готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, встановлюються обставини, за яких неповнолітні придбали психотропну речовину, для притягнення причетних осіб до відповідальності", - йдеться у дописі.